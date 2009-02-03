«Мотор Сич» в 2009 г. увеличит объем реализованной продукции на 15%

В текущем году ОАО «Мотор Сич» планирует реализовать продукции на общую сумму 450-480 млн. долл., что на 15% больше, чем в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель совета директоров ОАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

По его словам, в этом году портфель заказов предприятия оценивается в 450-480 млн. долл. «Это прогноз по состоянию на 1 февраля, но у нас подходят заказы еще, поэтому коррекция наших производственных планов будет в сторону увеличения. 15 двигателей Д-436 мы отправили на Воронеж, в феврале нам за них заплатят, 4 двигателя Д-436 будут поставлены «Авианту», – уточнил В.Богуслаев.

Также он сообщил, что в текущем году «Мотор Сич» планирует поставить в Россию более 400 вертолетных двигателей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

По информации В.Богуслаева, в текущем году «Мотор Сич» откроет филиал по сборке авиационных двигателей в Дубне (Московская обл., Россия).

ОАО "Мотор Сич" объединяет восемь машиностроительных заводов. Осуществляет производство, испытание, ремонт и техническое обслуживание 55 типов авиадвигателей для 61 типа самолетов и вертолетов. На предприятии изготавливают ракетные двигатели и двигатели для беспилотных летательных аппаратов, газотурбинные установки.