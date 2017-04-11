"Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на майские праздники

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период майских праздников, помимо ранее назначенных 6 дополнительных поездов, назначила еще 8 составов.

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В частности, в пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что всего на пиковые даты с 26 апреля по 10 мая компания назначила 14 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования 5 графиковых поездов, связывающих Одессу с Киевом, Черновцами, Днепром, Кривым Рогом и Константиновкой, а также Николаев с Ивано-Франковском.

В частности, «Укрзализныця» назначила следующие дополнительные поезда: №213 Киев - Солотвино, который будет отправляться из столицы 3, 5, 7, 9 мая, обратно 4, 6, 8, 10 мая; №271/272 Киев - Хмельницкий, который будет отправляться из Киева и Хмельницкого 29 апреля и 9 мая; №277 Киев - Хмельницкий, отправление из столицы и Хмельницкого 29 апреля, 2, 6, 9 мая; №162/161 Николаев - Киев, отправление из Николаева 27 апреля, 5, 9 мая, из столицы 28 апреля, 6, 10 мая.

Кроме того, компания назначила поезд №179 Днепр - Киев, который будет отправляться из Днепра и Киева 28, 29 апреля, 2, 9 мая; №796/795 Киев - Сумы, отправление из Киева и Сум 29 апреля, 2, 6, 9 мая; №228 Одесса - Львов, отправление из Одессы 27, 29 апреля, 5, 8 мая, из Львова 28, 30 апреля, 6, 9 мая; №185 Львов - Ужгород, отправление из Львова и Ужгорода 28 апреля, 2,9 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила к майским праздникам 6 дополнительных поездов, связывающих столицу со Львовом, Ковелем и Николаевом, Харьков с Одессой и Ужгородом, а также Днепр с Ивано-Франковском.