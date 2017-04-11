Украина присоединится к развитию Транскаспийского транспортного коридора

Украина в рамках развития своего транзитного потенциала готова принять участие в создании новых транспортных коридоров и присоединиться к уже существующим маршрутам в Транскаспийском регионе, образованных в том числе в направлении Юг - Запад из Средней Азии через Грузию и Азербайджан в направлении Европы.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана в ходе встречи с главами железнодорожных компаний Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана.

Согласно сообщению, главы железнодорожных компаний Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана предложили правительству Украины активно приобщиться к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и, возможно, создать совместное предприятие, которое позволило бы реализовать принцип «единого окна» при обработке грузов, идущих по этому маршруту.

Главы компаний подчеркнули, что это могло бы стать значительным конкурентным преимуществом стран в использовании транзитных возможностей, ведь речь идет о товарных потоках «на миллиарды долларов».

«Мы приветствуем различные формы взаимодействия. И если мы сможем сформировать единый транспортный коридор и совместное предприятие - это нормальные подходы. Наше объединение даст хороший результат для наших государств. Вносите предложение», - отметил Гройсман.

По словам премьера, сотрудничество в транспортной сфере со странами-членами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) и партнерами Украины в Средней Азии - это приоритет, который разделяют как в правительстве Украины, так и в правительствах стран-партнеров.

«На уровне глав правительств у нас полное понимание», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, страны-участницы ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) на саммите в Киеве 27 марта подписали протокол к соглашению о свободной торговле по созданию рабочего органа координации действий сторон в рамках соглашения, а также протокол о признании отдельных видов таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, которые перемещаются через государственную границу стран ГУАМ.

Ранее Украина и Латвия договорились о совместном развитии торговых путей по Транскаспийскому транспортному коридору.

Грузия считает перспективным создание логистического транзитного коридора, а также зоны свободной торговли с Украиной.