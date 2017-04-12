Движение поездов возле Барышевки восстановлено
09:35, 12 апреля 2017Транспорт/Связь
374
Из-за блокирования железной дороги пассажирами в Барышевке движение поездов было заблокировано на полтора часа.
Движение поездов уже восстановлено / УНИАН
Движение поездов возле г. Барышевка в Киевской области восстановлено.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-западной железной дороги.
«Движение поездов уже восстановлено. Подробная информация будет позже», - отметили в ведомстве.
Читайте такжеОмелян считает необоснованной цену в миллион гривень за туалет для поездов УЗ
Из-за блокирования железной дороги пассажирами в Барышевке движение поездов было заблокировано на полтора часа.
Как сообщал УНИАН, пассажиры в Барышевке заблокировали сегодня утром железнодорожные пути, протестуя таким образом против сокращения подвижного состава пригородных электропоездов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter