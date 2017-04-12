Движение поездов возле Барышевки восстановлено

Движение поездов возле г. Барышевка в Киевской области восстановлено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-западной железной дороги.

«Движение поездов уже восстановлено. Подробная информация будет позже», - отметили в ведомстве.

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Из-за блокирования железной дороги пассажирами в Барышевке движение поездов было заблокировано на полтора часа.

Как сообщал УНИАН, пассажиры в Барышевке заблокировали сегодня утром железнодорожные пути, протестуя таким образом против сокращения подвижного состава пригородных электропоездов.