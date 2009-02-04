Mitsubishi не будет участвовать в гонках “Париж-Дакар»
09:30, 04 февраля 2009Транспорт/Связь
0
C 1983 г. авто 12 раз занимали призовые места
Автомобильный гигант Mitsubishi Motors прекращает свое участие в гонках Париж-Дакар из-за тяжелого финансового положения и необходимости сокращения расходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо Цусин.
Таким образом, январские автогонки стали последними, в которых участвовали автомобили компании.
Компания участвует в этих гонках с 1983 года. За это время автомобили Mitsubishi 12 раз занимали призовые места.
В декабре прошлого года автоконцерн Honda объявил о прекращении участия в гонках Формулы-1.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter