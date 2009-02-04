Автомобиль в Казахстане...

В Казахстане еще в середине 2008 года за литр АИ-92 просили не меньше 107 тенге (0,67 евро). Сегодня на самых дорогих заправках он стоит не больше 72 тенге (45 евроцентов) за литр. Зато стоимость автомойки кусается, сообщает Немецкая волна.

В полуторамиллионной Алма-Ате автомобилей не просто много, а очень много. Только по официальным данным, по улицам самого крупного города республики бегает более 500 тысяч различных автотранспортных средств. И ожидается, что уже в 2011 году парк автомобилей с алма-атинскими номерами перевалит за 850 тысяч единиц. Торговцы на автобарахолке об этом прекрасно осведомлены, а потому, несмотря на кризис, снижать цены на свой товар отнюдь не спешат.

"Это пусть продавцы машин свои цены снижают!" - рассуждает Мурат, ежедневно торгующий на местном рынке автомобильными аккумуляторами. Но как только к нему подошел потенциальный покупатель, появилась и готовность пойти на "существенную 10-процентную скидку", и даже желание угостить "дорогого гостя" горячим чаем. Уступчивость и улыбчивость на этот раз помогла, и, перебирая полученные купюры, Мурат разоткровенничался: "Раньше продавали по 15-20 аккумуляторов в день, а сейчас у нас максимум 5-6 аккумуляторов в день идет".

Мурат надеется, что очень скоро торговля все же оживится. И толчок этому дадут заводы-производители, которые пока поставляют свой товар по старым докризисным ценам: "Потому что и свинец подешевел. Естественно, тут и готовый аккумулятор в цене падает".

Впрочем, Мурату еще повезло. Его палатка находится в самом начале авторынка. Чего не скажешь о его друге Вахиде. "Точка" Вахида, торгующая автопокрышками, расположена в глубине автобарахолки, а потому, несколько помявшись, он все же признает, что торговля у него хромает на обе ноги.

Тем не менее, Вахид, как и Мурат, если и готов в нынешней ситуации снизить цены на свою "резину", то не более чем на 10 процентов. Ссылка та же: мол, производители же свои цены не снижали. Нет и каких-либо движений в сторону снижения цен и при посещении автомойки. Как просили два года назад за "кузов-салон" в пределах от 900 до 1000 тенге (от 5,6 до 6,25 евро), так и просят.

При этом, в случае необходимости, автомойщики и про уважительные причины вспомнить могут - накануне новогодних праздников в Казахстане повсеместно для всех юридических лиц были подняты тарифы на холодную и горячую воду.

Но есть одна вещь, которая очень радует всех без исключения автовладельцев. Речь идет о ценах на топливо. Еще в середине 2008 года за литр "почти что народного" АИ-92 просили не меньше 107 тенге (0,67 евро). Сегодня же даже на самых дорогих заправках он стоит в лучшем случае 72 тенге или в перерасчете 45 евроцентов за литр.