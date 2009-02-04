Винский заявляет об отсутствии оснований для его отставки

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявляет об отсутствии экономических оснований для его отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этой И.ВИНСКИЙ заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Как я могу быть морально готовым к своей отставке? Результаты работы Минтранспорта таковы, что не позволяют говорить о моей отставке», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Он также отметил, что Минтранс сокращает свои административные расходы. При этом, по его словам, в структуре министерства в настоящее время работает 221 человек и еще 20 должностей в рамках предельной численности штата остаются вакантными.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что его министерская заработная плата составляет 16 тыс. грн.

Как сообщалось, работники Ильичевского морского торгового порта сегодня пикетируют здание правительства. Участники пикета требуют отставки И.ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи в связи со сложившейся ситуацией в Ильичевском порту.