Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о выделении 200 миллионов евро на общественный транспорт
Общая стоимость проекта составляет около 400 млн евро, из них средства Европейского инвестиционного банка под государственные гарантии составляют 200 млн евро, сроком до 22 лет с льготным периодом до 5 лет.
Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и одним из основных кредиторов муниципальных проектов и проектов частного сектора экономики нашей страны - Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделении банком 200 млн евро кредитных средств, которые пойдут на обновление и модернизацию городского пассажирского транспорта в более чем десяти городах страны.
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За принятие соответствующего законопроекта №0139 «О ратификации финансового соглашения (проект "Городской общественный транспорт Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком» проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань сообщил, докладывая по законопроекту, что данное соглашение было подписано с целью привлечения средств в размере 200 млн евро для обеспечения стабильного функционирования и дальнейшего развития городского общественного транспорта в городах Украины.
По его словам, общая стоимость проекта составляет около 400 млн евро, из них средства Европейского инвестиционного банка под государственные гарантии составляют 200 млн евро, сроком до 22 лет с льготным периодом до 5 лет.
Как сообщила в ходе рассмотрения данного документа глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, ратификация данного финансового соглашения позволит увеличить объемы пассажироперевозок городским электрическим транспортом на 200 млн пассажиров в год.
Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к данному проекту, источником софинансирования проекта будут привлеченные средства Европейского банка реконструкции и развития и/или средства местных бюджетов.
Финансирование проектов Европейским инвестиционным банком планируется осуществить 15 траншами в течение 5 лет, в частности: в 2017 году – в объеме 20,4 млн евро, в 2018 - 51 млн евро; в 2019 – 49,6 млн евро; в 2020 - 50 млн евро; в 2021 - 29 млн евро.
Как сообщал УНИАН, данный законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 28 марта этого года.
11 ноября 2016 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал соглашение с Министерством инфраструктуры Украины о выделении 200 млн евро кредита, которые пойдут на обновление и модернизацию городского пассажирского транспорта в украинских городах.
Первый этап реализации проекта планируют реализовать в Киеве, Белой Церкви, Ивано-Франковске, Кременчуге, Луцке, Львове, Одессе, Сумах, Тернополе, Харькове и Чернигове. Возвращать кредит планируется исключительно за средства местных бюджетов.
Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году и на сегодняшний день его акционерами являются 28 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.