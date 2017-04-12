Гройсман пугает тюрьмой ответственных за "прошлогодний асфальт, который сошел вместе со снегом"

Ответственные за некачественное строительство дорог в Украине за бюджетные деньги должны понести уголовную ответственность.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Мне сегодня нужно понять, правда ли, и если правда, то где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом. Если это так, я хочу жесткой ответственности тех, кто это делал. Они должны нести за это самую суровую ответственность, начиная с того, что обязаны восстановить все то, что было повреждено, эти люди должны понести уголовную ответственность», - подчеркнул он.

По словам Гройсмана, факты неэффективного и коррупционного использования государственных ресурсов должны быть расследованы.

«Это государственные средства, государственные ресурсы, и если кто-то позволил себе использовать их неэффективно, он должен понести за это ответственность», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по словам Гройсмана, Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

По словам, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.