НАБУ направило в суд дело о хищении 82 миллионов нацпроекта "Воздушный экспресс"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование по уголовному производству по факту хищения почти 82 млн грн государственного предприятия «Дирекция по строительству и управлению национального проекта «Воздушный экспресс» и других инфраструктурных объектов Киевского региона».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, обвинительный акт 10 апреля направлен в Киево-Святошинский районный суд Киевской области.

По данным следствия, бывший исполняющий обязанности директора госпредприятия по предварительному сговору с частным лицом, используя более 20 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, под видом заключения и исполнения хозяйственно-правовых договоров, совершили хищение денежных средств ГП «Воздушный экспресс», которые предназначались для строительства железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев – Международный аэропорт «Борисполь».

Как напомнили в НАБУ, в сентябре 2016 года человек (который обеспечил создание предприятий с признаками фиктивности, заключение фиктивных хозяйственно-правовых договоров и дальнейшее снятие наличных денежных средств) был задержан и взят под стражу по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Другой подозреваемый – бывший и.о. директора ГП «Воздушный экспресс» - объявлен в международный розыск. В отношении него решением Соломенского районного суда Киева в марте 2017 года применена процедура так называемого «заочного осуждения» (глава 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины).

Подследственность по данному уголовному производству за Национальным бюро была определена в апреле 2016 года.

«В случае признания вины обвиняемых в суде им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», - говорится в сообщении.