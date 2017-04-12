"Укравтодор" готовит список компаний, некачественно делающих дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует создать черный список подрядчиков, которые некачественно делают дороги и не устраняют дефекты при выполнении работ на дорогах. Об этом заявил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду.

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"Мы планируем создать черный список тех подрядчиков, которые не устраняют дефекты. Я понимаю, что иногда могут появится дефекты, и это нормально. Однако их устранение - задача подрядчика в обязательном порядке", - подчеркнул Новак.

Присутствовавший на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман отметил необходимость создать перечень компаний, которые некачественно делают дороги.

"Если мы будем видеть халтуру при выполнении работ на дорогах, то мы не будем это терпеть. Халтурщиков мы будем делать самыми популярными. Давайте перечень компаний, кто делает некачественно дороги, и о них будет знать вся страна", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по словам Гройсмана, Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.

По словам, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.