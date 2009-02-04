Кабмин увеличил уставный фонд Харьковского авиазавода

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение об увеличении уставного фонда Харьковского авиастроительного завода на 40 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

Он уточнил, что средства выделены из Стабилизационного фонда. “40 млн. грн. поступят после того, как все процедуры на предприятии будут проведены. Это позволит снять определенное социальное напряжение, погасить долги по зарплате, решить вопрос по растаможке оборудования”, - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Вместе с этим он отметил, что, по предварительным данным, в ближайшее время на рефинансирование задолженности и увеличение уставного фонда предприятия “Авиант” планируется выделить до 1 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля с. г. в ходе совещания по ситуации на Харьковском авиационном заводе и в отрасли в целом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство Украины планирует принять меры для увеличения уставных фондов Харьковского авиационного завода и завода «Авиант» для того, чтобы предприятия могли рассчитаться с долгами и восстановить производство самолетов.

Премьер подчеркнула, что увеличение уставных фондов планируется провести на сумму, которая позволила бы рассчитаться с неэффективными кредитами, взятыми в прошлые годы.

На сегодняшнем заседании правительства Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что каждое из предприятий имеет до 2 млрд. грн. задолженности, которую невозможно урегулировать. “Эти средства были направлены как предоплата за самолеты, но использованы предыдущими директорами заводов от Партии регионов, и заводы были полностью уничтожены. Мы заменили руководство на этих заводах, и новые руководители начали ставить заводы на ноги”, - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня правительство намерено рассмотреть вопрос об увеличении уставных капиталов двух авиационных заводов за счет перераспределения средств Стабилизационного фонда. “После такого оздоровления “Укрэксимбанк” и “Ощадбанк” смогут предоставить краткосрочные кредиты для завершения полной сборки самолетов, которые находятся в состоянии 95%-ной готовности, чтобы отдать их заказчикам и получить за них деньги”.