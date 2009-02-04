ГУБОП разоблачил факты разворовывания в Минтрансе

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью на транспорте ГУБОП МВД Украины разоблачили факты разворовывания имущества и другие злоупотребления в Министерстве транспорта и связи Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В сообщении отмечается, что в ходе проведения проверки законности отчуждения имущества работники ГУБОП раскрыли факты нарушения порядка списания и продажи основных фондов предприятий, входящих в сферу управления Минтрансвязи.

В частности, без предварительной оценки имущества были проданы 10 автомобилей на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч гривен. В такую же сумму оцениваются и убытки, причиненные государству.

По данному факту прокуратурой Киевской области возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается проверка других фактов незаконного списания основных средств производства должностными лицами предприятий системы Минтранса ориентировочной стоимостью около 7,5 миллионов гривен.

Кроме того, работники УБОП разоблачили злоупотребления во время проверки тендерных закупок товарно-материальных ценностей для нужд Государственного территориального отраслевого объединения (ГТОО) «Юго-Западная железная дорога».

В частности, задокументирована преступная деятельность должностных лиц одного из ООО, которые в марте 2008 года, в сговоре со служебными лицами этого ГТОО, по фиктивным документам выиграли тендер и заключили договор на снабжение оборудования производства Российской Федерации на сумму 1 миллион 860 тысяч гривен. В дальнейшем эти приборы по завышенной цене (стоимость 1 шт. при снабжении составила 1,5 тыс. грн., хотя фактическая стоимость единицы – 700 грн.) были поставлены на все железные дороги. Вследствие этого нанесенный государству ущерб превышает 1 миллион гривен, возбуждено уголовное дело.

Также задокументирована преступную деятельность служебных лиц коммерческого предприятия, которые в сговоре со служебными лицами „Укрзализныци” в прошлом году по поддельным документам осуществили снабжение недоброкачественных запчастей карданных валов) к дизель- поездам ДР-1А, что влияет на безопасность движения железнодорожного транспорта, на общую сумму 800 тысяч гривен. По разоблаченному факту также возбуждено уголовное дело.