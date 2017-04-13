Глава Запорожского облавтодора уволен за некачественный ремонт дороги

Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" уволила директора Запорожского облавтодора за проведение некачественного ремонта дорог в области и неэффективную управленческую работу.

Как сообщили в пресс-службе "Автодорог Украины", соответствующее решение принял глава госкомпании Артем Гриненко 12 апреля в ходе инспекции дорог в Запорожской области.

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По информации пресс-службы, во время осмотра дорог Гриненко увидел разрушения дорожного покрытия, в частности, сделанные в текущем году латки на ямах раскрошились, что является явным признаком нарушения технологии выполнения ямочного ремонта. Кроме того, количество битума и размер щебня не соответствуют государственным строительным нормам, а также вызывает сомнения качество материалов.

"У меня закрадываются сомнения относительно качества материалов, используемых облавтодорами при ремонте дорог. Используют ли они достаточное количество битума в асфальтобетоне или добавляют вдвое меньше самого дорогого материала, чем того требуют технологии? Темпы ремонта для нас очень важны, однако качество прежде всего. Халтуры наши дороги уже не выдержат", – цитирует Гриненко пресс-служба.

По итогам инспекции руководитель госкомпании взял кусок асфальтобетона для проведения лабораторного анализа.

Кроме того, по словам Гриненко, в Запорожском облавтодоре накопилась задолженность по выплате заработной платы работникам в размере около 7 миллионов гривень.

"Запорожский облавтодор – рекордсмен по задолженности по зарплате дорожникам. С начала 2017 года ее еще не выплачивали. Сейчас общая сумма непогашенных выплат составляет около 7 миллионов гривень. Я считаю, что это недопустимо. У нас и так большая нехватка квалифицированных кадров из-за низкой зарплаты, если и ее не выплачивать, то скоро у нас вообще некому будет работать на дорогах", – сказал Гриненко.

Также сообщается, что по итогам 2016 года Запорожский облавтодор получил чистый убыток в размере более 10 миллионов гривень и к концу прошлого года накопил налоговых долгов на сумму почти 26 миллионов гривень.

"Так не может быть, что при увеличении объемов работ в 2016 году почти на 40% доходность уменьшилась на 30%. Каждый из нас понимает, что чем больше ты работаешь, тем больше зарабатываешь, а тут все наоборот", – добавил руководитель "Автодорог Украины".

Как сообщал УНИАН, 22 марта Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") уволило директора Полтавского облавтодора Дмитрия Осовского за проведение некачественного и несвоевременного ремонта дорог в области.

Кроме того, за нарушение технологий ремонта в течение марта выговоры получили руководители Харьковского и Закарпатского облавтодоров, а в начале апреля за невыполнение поручений госкомпании «Автодороги Украины» получили выговоры 4 руководителя облавтодоров в Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Черкасской областях.