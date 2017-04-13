"Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов к Пасхе

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам, помимо ранее назначенных 20 дополнительных поездов, назначила еще 4 поезда.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что всего на пиковые даты с 13 по 18 апреля компания назначила 24 дополнительных поезда в популярных направлениях и увеличила периодичность курсирования шести графиковых поездов.

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В частности, компания назначила следующие поезда: №282 Запорожье - Киев, который будет отправляться из Запорожья 13 и 17 апреля, а из столицы 14 апреля; №176/175 Киев - Кривой Рог, отправление из столицы 17 апреля; №228 Одесса - Львов, который будет отправляться из Одессы 13, 14, 16 апреля, из Львова 14, 15, 17 апреля; №251/252 Днепр - Одесса, который будет отправляться из Днепра 14, 16 апреля, из Одессы 15, 17 апреля.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеупомянутые поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила к Пасхе 20 дополнительных поездов из Киева в Харьков, Львов, Ковель, Днепр, Ивано-Франковск, Рахов, Ужгород, Черновцы, Херсон, Хмельницкий, Сумы, Перемышль (Польша), а также из Львова и Харькова в Ужгород, из Днепра в Ивано-Франковск, из Одессы в Харьков, из Жмеринки в Ужгород, из Николаева в Киев.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила к майским праздникам 14 дополнительных поездов, связывающих столицу со Львовом, Ковелем, Николаево, Солотвино, Хмельницким, Днепром, Сумами, Харьков с Одессой и Ужгородом, Днепр с Ивано-Франковском, а также Львов с Ужгородом и Одессой.