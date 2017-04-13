На ремонт дорог направят еще 3 миллиарда сверхплановых доходов таможен – Гройсман

Правительство в апреле направит на ремонт дорог дополнительно 3 миллиарда гривень от перевыполнения планов на таможнях. Согласно сообщению пресс-секретаря премьер министра Украины Владимира Гройсмана Дмитрия Столярчука в Twitter, об этом глава правительства заявил в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область.

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"В апреле на дорожные работы дополнительно направляем более 3 миллиардов гривень от перевыполнения платежей по таможне", - цитируются в сообщении слова премьера.

При этом, сам Гройсман на своей странице в Twitter призвал чиновников на местах организовать контроль качества ремонта дорог.

"Коллеги на местах, организуйте контроль качества работ. Руководитель "Укравтодора"прямо сейчас занимается изменением системы контроля", - написал он.

Как сообщал УНИАН, украинские таможни-участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов в 2016 году направили на строительство дорог в своих областях 2,2 миллиарда гривень.

Начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях Украины, был продлен на 2017 год.