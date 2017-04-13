Wizz Air начала летать по маршруту Львов-Вроцлав

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, начала выполнять свои рейсы по новому маршруту Львов- Вроцлав (Польша) из Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого.

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Согласно пресс-релизу авиакомпании, этот новый рейс будет выполняться с сегодняшнего дня с частотой дважды в неделю - по вторникам и субботам.

В авиакомпании уточнили, что билеты можно приобрести на сайте компании по цене от 409 грн.

В пресс-службе напомнили, что вместе с новым рейсом из Львова во Вроцлав Wizz Air предлагает из аэропортов Украины 21 маршрут в восемь стран.

По словам менеджера по коммуникациям Wizz Air Сорины Ратц, аэропорт во Львове стал вторым для авиаперевозчика.

«С началом выполнения рейсов со второго для WIZZ украинского аэропорта во Львове мы сегодня отмечаем знаковое событие в Украине. Рейс, который мы запустили из Львова во Вроцлав, а также предстоящее открытие маршрута в Берлин еще раз подчеркивают нашу готовность предлагать новые возможности для путешествий и способствовать развитию бизнес и туристических связей между Украиной и странами Европы», - цитирует пресс-служба Ратц.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания Wizz Air сообщила о запуске с ноября двух новых рейсов из Киева - в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша).

Также, венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала, что с 18 июня текущего года начнёт выполнять полеты из Львова в столицу Германии, Берлин, а с 25-26 августа – запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин и Франкфурт-Хан в Германии.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air эксплуатирует 55 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 21 базы по более чем 380 маршрутам и 110 направлениям в 37 странах.

«Визз Эйр Украина» - первая бюджетная авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины.