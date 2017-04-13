Georgian Airways спустя четыре года возобновила полеты из Тбилиси в Киев

Грузинская авиакомпания Georgian Airways (Air Zena) начала выполнять полеты по маршруту Тбилиси-Киев в/из международного аэропорта “Борисполь”, после того как в 2013 году прекратила авиасообщение с Киевом.

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Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В Украину из Тбилиси сегодня прибыл 61 пассажир, а уже через час в 12:50 в обратном направлении вылетело 43 человека. С 13 по 20 апреля грузинские авиалинии будут осуществлять ежедневное авиасообщение Киева с Тбилиси именно по такому графику. А вот с 21 апреля по 28 октября время прилета и вылета ежедневных рейсов изменится - 16:20 и 17:20 соответственно», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Авиакомпания Georgian Airways была создана в сентябре 1993 года под названием «Airzena». В 2004 году авиакомпания была переименована в «Georgian Airways».

Флот авиакомпании состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737 и Bombardier CRJ. Авиакомпания базируется в Тбилисском международном аэропорту.

Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы