Крюковский завод выиграл тендер на поставку "Укрзализныце" 38 купейных вагонов

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) выиграл тендер на поставку акционерной госкомпании «Укрзализныця» 38 пассажирских купейных вагонов за 875,3 млн грн с учетом НДС.

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Согласно объявлению в системе электронных государственных закупок Prozorro, 24 февраля «Укрзализныця» объявила данный тендер, конечным сроком подачи конкурсных предложений было 3 апреля, а сам аукцион состоялся 13 апреля с ожидаемой стоимостью закупки 875,52 млн грн с НДС.

Согласно объявлению, 100% критерием отбора победителя была цена, в связи с чем Крюковский вагоностроительный завод одержал победу в данном тендере, так как предложил самую низкую цену на изготовление купейных вагонов - 875,28 млн грн с НДС, тогда как другой участник - Харьковский вагоностроительный завод предложил изготовить вагоны за 875,52 млн грн с НДС.

«Таким образом, стоимость вагона составила свыше 19,19 млн грн без НДС (при плановой стоимости 19,2 млн грн без НДС).

Согласно условиям тендера, вагоны должны быть поставлены до конца 2017 года.

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«Мы объявили о масштабном обновлении подвижного состава, готовы вкладывать средства, и надеемся, что производитель выполнит свои обязательства качественно и в срок. Пассажиры ожидают новых вагонов», - цитирует пресс-служба «Укрзализныци» главу правления компании Войцеха Балчуна.

В пресс-службе со ссылкой на Балчуна также сообщили, что сейчас «Укрзализныця» продолжает процедуры закупок почти 412 тыс. комплектов постельного белья для пассажирских поездов, а в ближайшее время планирует объявить тендер на приобретение подушек, матрасов, одеял из современных антиаллергенных материалов по новым стандартам качества.

В пресс-службе напомнили, что в целом компания планирует в этом году приобрести 50 пассажирских вагонов (43 купейных и 7 вагонов-трансформеров), из них уже закуплено 12 вагонов (7 трансформеров и 5 купейных).

Кроме того, в 2017 году «Укрзализныця» планирует капитально отремонтировать более 150 пассажирских вагонов.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Антимонопольный комитет Украины по итогам рассмотрения жалобы Крюковского вагоностроительного завода на нарушения законодательства обязал акционерную госкомпанию "Укрзализныця" изменить условия тендера на закупку шести трехвагонных пассажирских дизель-поездов на общую сумму свыше 1 млрд грн. Так, по мнению руководства завода, «Укрзализныця» выписала условия в тендере на закупку данных вагонов под польских производителей, в частности, компанию Pesa, что фактически делает невозможным участие в конкурсе отечественного производителя.

Справка УНИАН. Крюковский вагоностроительный завод выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

По итогам 2016 года Крюковский вагоностроительный завод сократил чистый убыток по сравнению с 2015 годом в 3,7 раза – до 112,85 млн грн.