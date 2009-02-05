Автомобиль в Италии...

Итальянцы - страстные автомобилисты. И практичные. Потому на Апеннинах популярны малолитражки. Они не только экономичны: найти стоянку для таких машин в перегруженных итальянских городах значительно проще, сообщает Немецкая волна.

Итальянцы - это нация автомобилистов. А среднестатистическая итальянская машина - это малолитражка, часто двухдверная. Например, Fiat Punto. Объем двигателя - 1,2 литра. Обязательная страховка - от 700 до 800 евро в год. Начинающие водители платят до 1,5 тысячи евро. После аварии стоимость страховки повышается. Причем, сумма взноса зависит от характера дорожно-транспортного происшествия и степени повреждения автомобиля.

В Италии водители подразделяются на классы, начиная с 14-го. В зависимости от класса рассчитывается и стоимость страховки. Например, ее сумма при классе 8 (шесть лет стажа без аварий) составляет 800-1000 евро. Есть, впрочем, и различные тонкости.

Так, например, согласно принятому недавно "закону Берсани" (по имени экс-министра внутренних дел), безаварийное вождение от 1-го до 5-го класса дает более высокий класс при страховке детей, но только если они прописаны у родителей. Стоимость этой страховки зависит и от класса самого автомобиля, особенно если включена страховая выплата в случае угона. Соответственно, чем дороже машина, тем выше стоимость страховки.

Ежегодные профилактические работы, техосмотр, устранение мелких поломок - это около 400 евро в год. При замене шин - по 100 евро за одно колесо. По данным автоклуба Италии, среднегодовой пробег личных авто - 15 тысяч километров. Цены на горючее в настоящее время сильно колеблются - от 1,1 до 1,5 евро за литр. Недаром национальная энергетическая компания Agip гордится своей эмблемой - огнедышащим псом - и поясняющим ее лозунгом: шестилапая собака - лучший друг четырехколесного человека.

Автомобили старше 3 лет проходят ежегодную проверку выхлопа на предмет содержания углекислого газа. Эта процедура - вместе с талоном, который крепится на лобовом стекле - обходится в 15-20 евро. Прибавьте сюда и налог на владение автотранспортом - это 80 евро в год, в зависимости, конечно, от объема двигателя.

Платные автострады тоже недешево обходятся владельцам. Стоимость этой услуги зависит от расстояний и частоты выездов. Минимальная плата составляет около 80 центов. За проезд 150 километров, например из Рима до границы области Лацо или Тосканы, с вас возьмут 3,6 евро. Большие пробеги из центра на юг Апеннин, например от Рима до Барии, обойдутся уже в сумму до 25 евро.

В принципе, дальние маршруты скалькулированы таким образом, чтобы проезд по ним обходился примерно во столько же, сколько железнодорожный билет в этом же направлении. Тогда, если у тебя на борту есть пассажиры, поездка обходится дешевле. Столичные власти грозятся в обозримом будущем ввести плату и за использование самых оживленных магистралей Вечного города на кольцевой дороге.

В итоге самая скромная экономичная машина обходится среднестатистическому итальянцу в 2800-3000 евро в год. Эта цифра значительно возрастет, если речь идет о машине более высокого класса или престижной марки.

Сюда не входит расход на право въезда в исторический центр города. За такой пропуск автовладельцы платят в городскую казну, причем журналисты - только через Ассоциацию иностранной прессы. И это около 400 евро в год.