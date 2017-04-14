У Ахметова прокомментировали арест акций компаний "Укртелеком" и "ТриМоб"

Группа компаний украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), которой принадлежит контрольный пакет акций оператора «Укртелеком» и его дочерней компании «ТриМоб», намерена защищать свое право собственности на акции и корпоративные права этих компаний в судебном порядке.

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Об этом заявила пресс-служба СКМ в ответ на постановление Печерского суда Киева о наложении ареста на акции операторов «Укртелеком» и «ТриМоб».

«Насколько мы понимаем из публичных заявлений Генеральной прокуратуры, расследования направлены именно на проверку законности и установление всех обстоятельств приватизации «Укртелекома» предыдущими собственниками «Укртелекома» и их конечными бенефициарами. Вместе с тем, группа СКМ, безусловно, будет защищать свое право собственности на акции и корпоративные права «Укртелекома» и «ТриМоба», в том числе в судебном порядке», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, группа СКМ еще не получила официальных судебных документов по вопросу ареста акций и корпоративных прав своих компаний.

Согласно сообщению, холдинг заинтересован в объективном и независимом расследовании всех обстоятельств приватизации «Укртелекома». При этом пресс-служба подчеркнула, что СКМ не участвовал в приватизации национального оператора в 2011 году, а приобрел данный актив у его предыдущих собственников в 2013 году.

В компании сообщили, что операторы «Укртелеком» и «ТриМоб» продолжают работать в обычном режиме, предоставляя услуги клиентам и партнерам в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, накануне вечером генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении ареста на акции компаний «Укртелеком» и «ТриМоб». По его словам, в настоящее время Генпрокуратура проводит расследование относительно незаконного выделения по указанию бывшего президента Виктора Януковича 220 млн грн из государственного бюджета и приватизации 93% акций «Укртелекома» по заниженной на 1,6 млрд грн цене.

В 2011 году оператора «Укртелеком» выкупила компания ESU, заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» завершил сделку по покупке 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ESU.

В 2015 году комиссия Верховной Рады по приватизации поручила главе Фонда госимущества Игорю Билоусу провести служебное расследование относительно соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами ФГИУ во время приватизации «Укртелекома».

В начале декабря 2016 года ФГИУ отказал компании ESU в согласовании сделки по продаже принадлежащего ему контрольного пакета акций компании «ТриМоб» из-за рисков невыполнения обязательств по приватизационному контракту.