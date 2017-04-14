В "Укрзализныце" ситуация с локомотивами хуже, чем с вагонами - эксперты

"Укрзализныця" не вынесла уроков из прошлогоднего транспортного коллапса и не готова обеспечить грузоотправителей должным объемом подвижного состава. Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА), директор компании New World Grain Украина (Soufflet Group) Николай Горбачев. По его словам, около 30 поездов сегодня заблокированы на Одесской дороге, где не хватает локомотивов, чтобы вывезти их под загрузку.

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Решить проблему железнодорожное ведомство может, сосредоточив свои ресурсы на закупке локомотивов и создав условия для приобретения вагонов самими грузоотправителям.

"Есть проблема и с вагонами, и с локомотивной тягой, но нет стратегического решения. Вот это самая большая беда. Государство ничего не строит. А бизнес не может этого делать, потому что окупаемость вагона составляет 15 лет", - отметил Николай Горбачев.

О недостаточных инвестициях в дефицитную локомотивную тягу также говорит директор по развитию бизнеса группы UkrLandFarming Александр Руденко.

"По зерновым грузам, к сожалению, проблема остается достаточно острой. Так, к примеру, две недели назад на Одесском направлении были определенные сложности, связанные с дефицитом подвижного состава, а именно локомотивов для выполнения, в том числе, маневровых работ с пустыми и загруженными вагонами. Эти проблемы не возникли за один-два-три года, это ряд проблем, которые накапливались десятками лет. Недостаток финансирования на закупку и обновление подвижного состава может привезти к повторению ситуации, которую ощутили на себе владельцы зерновых грузов в конце 2016 года. Тогда вагоны простаивали у элеваторов по трое суток, их просто не подавали на элеватор под погрузку, а на участках где должны работать по 5 локомотивов работал один", - уточняет Александр Руденко.

По словам Николая Горбачева, выходом из ситуации могло бы стать создание благоприятных условий для инвестирования частного капитала.

"Бизнес готов выступить инвестором строительства, чтобы обеспечить свои потребности в грузоперевозках, но для этого не созданы условия. Нужна инвестиционная привлекательность по вагонам, которая формируется за счет разницы тарифов за использование вагонов общего и частного парков. Если бизнесу сделают эту разницу в 30%, то он построит вагоны", - говорит президент УЗА.

По мнению транспортного эксперта Андрея Исаева, причинами падения оборачиваемости вагонов и скорости движения поездов является нехватка локомотивной тяги и невысокая пропускная способность инфраструктуры, особенно на загруженных припортовых участках. Поэтому "Укрзализныце" следует пересмотреть приоритеты в инвестиционной политике и направить средства на закупку локомотивов.

"Конечно, можно накупить (или настроить) вагонов, которые будут отстаиваться у забора или на подъездах к портам в ожидании выгрузки. Но больше грузов по ж/д от этого ездить не станет. В первую очередь стоит сконцентрироваться на повышении эффективности работы вагонов (оборачиваемость, снижение простоев и т.д.) за счет устранения реальных проблем в организации движения и обеспечения локомотивной тягой", - считает Андрей Исаев.

По его словам, недавние ограничения движения на Одесской железной дороге из-за нехватки электровозов – тому прямое подтверждение.

Напомним, в конце 2016 года член правления "Укрзализныци", ответственный за производственный блок вопросов, Иренеуш Василевски сообщил, что для перевозок не хватает около 100 локомотивов. "Особенно остро стоит вопрос с тепловозами", - сказал Василевски. В 2017 году дефицит локомотивов может удвоиться.