Кличко назвал стоимость достройки Подольского моста

Экспертиза, проведенная немецкими специалистами, показала, что Подольско-Воскресенский мост находится в неплохом состоянии, а стоимость достройки составит около 350 млн евро. Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Киев».

«Это был первый визит министра транспортной инфраструктуры Германии Александра Добриндта в Киев. Он осмотрел мост и передал результаты экспертной оценки, которую сделала немецкая сторона. Напомню, что немцы ранее выделили 200 тыс. евро для осуществления этой экспертизы», - сказал Виталий Кличко.

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По словам городского головы, результаты исследования показали, что Подольско-Воскресенский мост находится в хорошем состоянии, а приблизительная стоимость завершения работ составляет 350 млн евро. В течение следующих нескольких месяцев при содействии немецкой стороны состоятся встречи с потенциальными инвесторами.

«Мы будем делать все, чтобы привлечь деньги для достройки моста. Если сейчас мы не будем инвестировать, сумма может увеличиться. Поэтому мы будем привлекать деньги инвесторов, чтобы при моей каденции запустить мост», - подчеркнул Виталий Кличко.

Городской голова подчеркнул, что сотрудничество с Германией не ограничивается только проектом завершения строительства Подольско-Воскресенского моста.

«Нам есть чему учиться. Понимая, что инфраструктура Германии очень развита, мы приглашаем их специалистов, которые выступают консультантами. Например, с SAP мы воплотили «Открытый бюджет». Направлений сотрудничества очень много. Я уверен, что мы будем и впредь использовать связи и получать поддержку в будущем», - отметил Виталий Кличко.