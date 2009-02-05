Имущество “Укрморпорта” передано в управление Минтранссвязи

Кабинет министров Украины передал имущество государственного концерна “Укрморпорт” в сферу управления Министерства транспорта и связи.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение №105 принято на заседании Кабмина 4 февраля.

Согласно документу, речь идет об имуществе, которое осталось после удовлетворения требований кредиторов, согласно ликвидационному балансу.

Справка УНИАН. 30 ноября 2006 г. Кабинет министров Украины распоряжением №594-р создал Государственный концерн “Укрморпорт”.

2 июня 2007 г. правительство постановлением №814 утвердило Устав концерна. Позже были назначены заместители гендиректора концерна.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 22 августа 2007 г. своим указом приостановил действие документов Кабмина о создании концерна «Укрморпорт» и об утверждении его Устава. Также Президент обратился в Конституционный Суд с представлением относительно соответствия данных документов нормам Конституции.

10 декабря 2007 г. КС отказал в открытии конституционного производства по представлению Президента Украины о конституционности создания «Укрморпорта».

Новый Кабинет министров Украины своим постановлением от 24 декабря 2007 г. отменил ряд актов прежнего Кабмина, в частности, и относительно создания «Укрморпорта» и утверждения его Устава. Затем постановлением от 22 февраля 2008 г. №71 Кабмин создал комиссию по ликвидации Государственного концерна "Укрморпорт", которой было поручено в течение 3-х месяцев подать КМУ ликвидационный баланс и отчет о результатах работы концерна.