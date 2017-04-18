В Украине железнодорожные грузоперевозки могут подорожать в июне-июле

Пересмотр действующих тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в сторону увеличения может состояться не ранее июня-июля текущего года.

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Об этом сообщил в ходе конференции, посвященной развитию украинских железных дорог, первый заместитель министра инфраструктуры, глава наблюдательного совета акционерной госкомпании «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Рассчитываем на то, что мы успеем быстро завершить процесс согласования (ж/д тарифов с бизнесом и заинтересованными ведомствами – УНИАН), и рассчитываем, что повышение состоится не ранее июня-июля», – сказал Кравцов.

При этом он не уточнил, на сколько в конечном итоге могут быть повышены тарифы.

«Размер повышения пока, к сожалению, полностью озвучить не могу, потому что рассматриваются разные варианты, но окончательный должен быть таковым, чтобы компенсировать размер капитальных инвестиций, который планировался в начале года... С текущими цифрами по откорректированному финансовому плану рассчитываем, что сможем провести капинвестиции на 22 млрд грн», – сказал Кравцов.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не единожды подчеркивал, что о повышении грузовых ж/д тарифов целесообразно говорить лишь тогда, когда «Укрзализныця» станет прозрачной и открытой структурой и будет направлять средства от повышения тарифов на модернизацию и обновление подвижного состава.

«Укрзализныця» планирует повысить тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году на 25%. В то же время участники рынка выступают против повышения тарифов и предлагают правительству создать независимый орган, который занимался бы политикой тарифообразования на транспорте.

Для поиска компромисса по формированию ж/д тарифов Государственная регуляторная служба в начале февраля инициировала создание специальной рабочей группы с участием представителей бизнеса.

В конце января, после принятия Кабмином решения о подчинении «Укрзализныци» непосредственно правительству и разгоревшейся дискуссии между руководством «Укрзализныци», Кравцовым и Омеляном, последний направил в Кабинет министров предложение об увольнении своего первого заместителя Кравцова, однако до сегодняшнего дня соответствующего официального распоряжения правительства не обнародовано.