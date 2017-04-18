Многочисленные маршруты между Китаем и Европой: почему новый Шелковый путь станет настоящим поворотным моментом - Forbes

Об этом пишет Уэйд Шепард в статье "Многочисленные маршруты между Китаем и Европой: почему новый Шелковый путь станет настоящим поворотным моментом", опубликованной на сайте издания Forbes.

Сила и потенциал "Нового Шелкового пути" - в его универсальности. Эта новая сеть обновленных транспортных маршрутов и новых торговых узлов будет проложена между Китаем и Европой. Эффективность, безопасность и здоровая конкуренция заключается в том, что это не один маршрут, а целая сеть из множества взаимосвязанных трансъевразийских коридоров. Как и во времена древнего Великого Шелкового Пути, если один коридор исчезнет из-за смены правительства, войны, экономического переворота или спора из-за тарифов, груз можно будет просто отправить в то же самое место назначения через альтернативные маршруты – подобно тому, как река огибает валуны.

Евразия, континентальный массив, объединяющий Европу и Азию, стремительно втягивается в единый рынок, охватывающий свыше 65% населения, 75% энергетических ресурсов и 40% ВВП в мире, и именно революционные железнодорожные маршруты связывают все это воедино.

В настоящее время существует три эксплуатационных железнодорожных коридора, которые физически соединяют Китай и Европу. Северный коридор проходит, в основном, по территории России и большей частью идет по маршруту Транссибирского экспресса. Центральный маршрут проходит по всей территории Казахстана, потом переходит в северный маршрут на западе России. Южный маршрут проходит через Казахстан в Актау и либо пересекает Каспийское море (на пароме), либо продолжается до Ирана, прежде чем проходит через Азербайджан, Грузию и Турцию. Время в пути в каждом коридоре составляет от 10,5 до 16 дней.

Северные и центральные сухопутные маршруты Нового Шелкового пути в настоящее время находятся на подъеме, а южный – сейчас только начинает развиваться. Более развитые маршруты эффективно связывают между собой только три крупные таможенные зоны - Китай, Евразийский экономический союз и ЕС – что составляет всего лишь два пограничных перехода по маршруту протяженностью более 9 000 километров, южный маршрут несколько сложнее. Входя в Казахстан из Китая в Хоргосе, этот маршрут затем пересекает отдельные таможенные режимы в Азербайджане, Грузии и Турции, прежде чем присоединяется к европейской железнодорожной сети.

Как это ни парадоксально, несколько существенных политических и экономических конфликтов фактически привели к активизации развития этого южного коридора.

"Этот маршрут идет в обход России", - сказал Мартин Воетманн, из DP World в морском порту Актау.

Установленные ЕС санкции против России из-за украинского конфликта вызвали реакционное эмбарго со стороны России в отношении многих продуктов ЕС. Такие европейские продукты, как мясо, сельскохозяйственная продукция и сыр, не только запрещены к ввозу в Россию, но их даже не разрешается перевозить в третьи страны по территории России.

"Большая проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что в России по-прежнему действуют санкции, касающиеся перевозки скоропортящихся продуктов из Европы в Китай или из Европы в Казахстан через Россию. Сейчас это проблемный вопрос", - сказал Ян Кулен из Unit 45 – компании, которая разрабатывает высокотехнологичные контейнеры для транспортировки, которые позволяют перевозить хрупкую электронику и скоропортящиеся продукты по суше между Китаем и Европой круглый год. "Но теперь они также смотрят на другой коридор – Баку-Актау, южный маршрут".

Главное преимущество перевозок в обход России заключается в том, что производители и экспедиторы могут обойти реакционные санкции страны и беспрепятственно доставлять свои товары на нужные рынки. Российское эмбарго серьезно подорвало способность Европы полностью задействовать недавно созданную трансъевразийскую железнодорожную сеть, поскольку продукты, которые производители отправляли бы по суше в Китай, в основном, оказываются теми же продуктами, которые запретила Россия. Транскаспийский маршрут позволяет обойти эту торговую блокаду, и коридор начинает набирать темпы, поскольку Европа все больше стремится заполнять новым грузом контейнеры на обратном пути из Китая.

"У вас есть коэффициент возврата", - начал Воетман. "Потом ваши контейнеры и платформы оказываются в Европе, что вы будете делать с ними дальше?"

Это логистика 101: оптимальным является замкнутый цикл, в котором контейнеры перевозят грузы в обоих направлениях. Сторона Китай-Европа сейчас активизировалась – почти 2 000 поездов теперь пересекают Евразию на запад. Теперь необходимо заполнить поезда, которые возвращаются из Кита. Это предоставляет Европе новую возможность для получения доступа к быстро развивающемуся китайскому среднему классу.

Крупные инициативы, такие как ввод в эксплуатацию первого грузового поезда из Великобритании в Китай на прошлой неделе, создание логистики "Нового Шелкового пути", совместное предприятие трех крупнейших европейских экспедиторов Европы, и начало деятельности в Европе казахстанской мультимодальной компании "KTZ Express", показывают, что доступ к Китаю по железной дороге становится все более привлекательным для западных компаний.

В настоящее время Воетманн занят разработкой решений, которые помогут превратить порт Актау в узел для перевозки трансъевразийских грузов с запада на восток.

"Так что потенциально можно найти быстрый и довольно дешевый [вариант] для транспортировки обратного груза из Европы в Китай", - сказал он. "Это довольно быстро, и, возможно, мы сможем сделать этот способ более дешевым, что откроет целый ряд новых возможностей, как только мы установим этот маршрут".

Однако, в настоящее время южный железнодорожный коридор задействуют только по мере необходимости. Регулярного сообщения пока нет, но вскоре это должно измениться.

"Поскольку спрос на услуги южного железнодорожного коридора продолжает расти, власти Ляньюньган и Чэнду надеются ввести запланированные рейсы в Стамбул в ближайшие месяцы. После этого, такие плановые сообщения позволят увеличить поток товаров по коридору и активизируют торговлю между Китаем и Европой", - сказал Стив Хуан, генеральный директор по сообщениям в Китае компании DHL, немецкого экспедиторского гиганта, который является одной из основных компаний с установленными маршрутами на Новом Шелковом пути.

Продвижение регулярного сообщения по южному железнодорожному коридору продолжится введением в эксплуатацию новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая напрямую свяжет Баку с Азербайджаном и Турцией.

"Ожидается, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет завершена в 2017 году. Как только ее введут в эксплуатацию, транспортировка из Китая в Турцию станет более быстрой и более рентабельной", - продолжил Хуан.

Сила инициативы Китая "Один пояс, один путь" и более широкого "Нового Шелкового пути" заключается в создании разнообразной и взаимосвязанной сети – укрепленной экономической системы, которая накладывается на всю Евразию. В ней не будет ни единого маршрута, который могло бы полностью контролировать какое-либо политическое или экономическое объединение.

Или, как выразилась моя семилетняя дочь:

"Ты только что сказал, что там будет много дорог, папа, а значит, нужно называть это Новыми Шелковыми путями".