Китай лидирует в мире по объемам автопродаж

Китай по итогам января впервые обогнал США и вышел на первое место в мире по объемам продаж автомобилей, передает в пятницу издание "Чайна дейли" со ссылкой на экспертов компании General motors.

По информации РИА Новости, в КНР за месяц было продано 790 тысяч авто. За этот же период в Соединенных Штатах объем покупки автомобилей упал до 26-летнего уровня и составил лишь 657 тысяч машин в месяц.

"Китай впервые в истории обогнал США по объему ежемесячных автопродаж", - цитирует газета исполнительного директора GMC Майка Ди-Джиованни. По прогнозам эксперта, всего за 2009 год в КНР будет продано 10,7 миллиона автомобилей. Аналогичный показатель в США не превысит 9,8 миллиона единиц, считает специалист.

Уверенность наблюдателей в китайском авторынке повысилась после того, как Китай 20 января в два раза - с 10% до 5% - снизил налог на продажи автомобилей с двигателями объемом до 1,6 литра. Для стимулирования сбыта решено также создать специальный фонд объемом 730 миллионов долларов, которые будут направлены на обновление сельского автопарка.

Кроме того, власти приняли решение дополнительно выделить в ближайшие три года около 1,5 миллиарда долларов на новые инженерные разработки в автоиндустрии и поиск альтернативных видов топлива для транспорта.