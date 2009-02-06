Гендиректор «Укрзализныци» рассчитывает на повышение тарифов

Гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК рассчитывает на поэтапное повышение тарифов для пассажиров для своевременного обновления парка вагонов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Если не поднимаем стоимость проезда - мы оставляем весь сектор пассажирских перевозок убыточным и не покупаем новые вагоны», - отметил М.КОСТЮК, отвечая на вопрос журналистов 4 февраля в г. Одесса.

«Или мы поднимаем стоимость проезда и постепенно доводим ее до экономически целесообразной, благодаря чему покупаем новые вагоны и обновляем пассажирский парк. Если же мы будем колебаться, делать это или нет, - теряем годы, за которые пассажирский парк действительно придет к такому состоянию, что им перестанут пользоваться люди», - заметил глава ведомства. Также он отметил, что поэтапное повышение стоимости проезда позволит железным дорогам не потерять конкурентную способность по сравнению другими видами транспорта.

Как напомнил М.КОСТЮК, степень износа пассажирского подвижного состава железных дорог Украины превышает 80%. Таким образом, если не обновлять подвижной состав, вскоре будет пересечена критическая грань безопасности эксплуатации вагонов и локомотивов.

Напомним, на протяжении 2009 года «Укрзализныця» запланировала приобрести 170 пассажирских вагонов, 20 магистральных электровозов, 6 электро- и дизель-поездов.

Как сообщал УНИАН, Минтранссвязи предлагает в текущем году повысить тарифы на ж/д перевозки во внутреннем сообщении поэтапно, в целом, за год - ориентировочно на 25%.

Так, планируется повышение уровня тарифов по перевозке пассажиров в купейных и СВ вагонах по 5% с 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2009 года.

Повышение тарифов в плацкартных вагонах планируется с 1 февраля на 1,5%, с 1 марта – на 3%, с 1 апреля – на 2% и с 1 мая по 1 октября 2009 года ежемесячно, начиная с первого числа, – на 3% (в целом на 24,5%).

Уровень тарифов в общих вагонах останется без изменений.