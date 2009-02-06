Антимонопольный комитет Украины (АМК) настаивает на пересмотре стоимости проездных билетов на пассажирские перевозки в киевском коммунальном транспорте. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба АМК.

Согласно сообщению, АМК требует от Министерства транспорта и связи и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины разработать и нормативно утвердить методику определения обоснованной стоимости проездных билетов длительного действия. Киевская городская государственная администрация должна пересмотреть стоимость таких проездных билетов с учетом требований методики.

В этой свяpи АМК предоставил официальные рекомендации органам власти. В частности, комитет требует от министерств в месячный срок внедрить порядок, которым предусмотреть четкую и прозрачную процедуру расчета стоимости проездных билетов на проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Порядок формирования тарифов на проездные билеты длительного действия должен быть согласован с рядом ведомств, включая АМК, и утвержден нормативным актом, зарегистрированным в Министерстве юстиции.

Обеспокоенность комитета вызывает тот факт, что в результате отсутствия такого порядка, например, КГГА закладывала разное количество поездок в стоимость проездного билета.

Исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО отметил: «Нас не устраивает ситуация с проездными билетами в Киеве, ведь невозможно с точки зрения экономической обоснованности понять, почему их стоимость за месяц увеличилась в разы. Изменение цены должно происходить по единым правилам, как в столице, так и в других городах. Поэтому внедрение нормативного порядка расчетов проездных билетов и адекватный пересмотр их стоимости является единственно правильным путем. Странно, что такой документ до сих пор не разработан, хотя за эти вопросы в государстве отвечает целых два министерства, и вмешиваться в эту проблему опять необходимо комитету».

Напомним, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 года в 3-4 раза.

Антимонопольный комитет признал такое повышение необоснованным и 11 декабря 2008 года возбудил дело.

12 января 2009 года на заседании АМК, которое прошло при участии киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января 2009 года стоимости проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн.

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