Производители запчастей в США получат госпомощь

Американские производители запасных частей для автомобилей могут получить до 25,5 млрд. долл. государственной помощи для предотвращения коллапса индустрии, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Представители этого сектора промышленности представили в министерство финансов США 11-страничный документ - презентацию, в которой приведены три возможных варианта решения проблемы кризиса в отрасли. Самый дорогой из них стоит 10,5 млрд. долл., но поставщики запчастей могут попросить использовать все три сценария общей стоимостью в 25,5 млрд. долл.

В прошедшем году банкротству подверглись 40 компаний, занимавшихся производством автокомплектующих.

Согласно первому сценарию, представленному в министерстве ассоциацией производителей запчастей, компании GM и Chrysler должны получить доступ к кредитной линии в 7 млрд. долл. для того чтобы иметь возможность расплачиваться с поставщиками в течение 10 дней с момента поставки комплектующих вместо обычных 45-55 дней.

Второй сценарий предполагает гарантии правительства по выплатам со стороны автопроизводителей по заключенным контрактам в случае банкротства GM или Chrysler. Производители запчастей смогут использовать эти гарантии для получения кредитов. Стоимость сценария - 10,5 млрд. долл.

Третий вариант предусматривает предоставление прямой кредитной линии поставщикам объемом 8 млрд. долл.