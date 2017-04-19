Аэропорт "Харьков" отменил несколько рейсов из-за непогоды

В международном аэропорту «Харьков» сегодня, 19 апреля, из-за непогоды отменяются и задерживаются несколько рейсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на информационном табло аэропорта.

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В частности, из-за непогоды отменены сегодняшние рейсы в Киев (планируемое время отправления 7:00) и Стамбул (планируемое время отправления 9:45).

Кроме этого, был задержан рейс Харьков - Минск (время отправления по расписанию – 6:00, фактическое время отправления – 10:30).

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине из-за снегопада и шквального ветра без света остались 38 населенных пунктов. Кроме того, в нескольких районах и городах области отменены занятия в школах.