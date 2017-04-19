Продажи легковых авто в Европе с начала года превысили 4 миллиона штук

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (ЕС, без учета Мальты) в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8,4% - до 4,141 миллиона единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Италии увеличились на 11,9%, в Испании - на 7,9%, Германии - на 6,7%, Великобритании - на 6,2% и во Франции - на 4,8%.

Согласно сообщению, в марте 2017 года по сравнению с прошлогодним показателем продажи авто в ЕС увеличились на 11,2% - до 1,891 миллиона единиц. Как отмечается в сообщении, такой рост продаж авто обусловлен тем, что в прошлом году Пасха пришлась на март, а в этом - на апрель.

По итогам марта рост продаж автомобилей продемонстрировали все крупнейшие авторынки Евросоюза. В частности, прирост авторынка Италии составил 18,2%, Испании - 12,6%, Германии – 11,4%, Франции - 7% и Великобритании – 8,4%. Лидерами по объему продаж по-прежнему остаются Германия – 359 тысяч авто, Италия – 226 тысяч и Франция - 226 тысяч.

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Продажи компании по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 6,5% – до 403,3 тысячи автомобилей. Рыночная доля компании в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года незначительно сократилась до 21,3% с 22,3%

Компания Renault отвоевала себе второе место с результатом 180,5 тысячи проданных авто, показав при этом рост продаж на 14,4%, а доля компании незначительно сократилась до 9,5%.

Автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в марте по сравнению с прошлогодним показателем увеличил объем продаж на 6,9% - до 178,8 тысячи единиц, доля компании на рынке снизилась до 9,5%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 6,8% – до 14,6 миллиона штук.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.