Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует создание Совета автомобилистов при Кабинете министров.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, поручение создать Совет автомобилистов Ю.ТИМОШЕНКО дала во время совещания с участием представителей общественных объединений автовладельцев.

По словам премьер-министра, в состав совета будут входить представители Государственного комитета по вопросам предпринимательства, министры транспорта и связи, финансов, а также заместитель министра внутренних дел и представители общественных объединений автовладельцев.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила подготовить на следующее заседание правительства документы об упрощении системы передачи права управления автомобилем и целесообразности временного регистрационного талона, а также проект распоряжения о запрещении ГАИ принимать участие в незаконной эвакуации автомобилей.

Глава правительства отметила, что решение всех проблемных вопросов, поднятых на совещании представителями автовладельцев, она берет под личный контроль.