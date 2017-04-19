Аэропорт "Харьков" возобновил работу после непогоды

Международный аэропорт «Харьков» работает по расписанию. Об этом председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

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«Мы уже возобновили работу аэропорта, которая проходит в соответствии с расписанием», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в международном аэропорту «Харьков» сегодня, 19 апреля, из-за непогоды отменили и задержали несколько рейсов. Об этом сообщалось на информационном табло аэропорта.

В частности, из-за непогоды были отменены рейсы в Киев (планируемое время отправления – 7.00) и Стамбул (время отправления – 9.45).

Кроме того, был задержан вылет самолета по рейсу Харьков-Минск (время отправления по расписанию – 6.00, фактическое время отправления – 10.30).