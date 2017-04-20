Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда между странами с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, такая договоренность была достигнута в ходе встречи министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна с делегацией Исламской Республики Иран при участии Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Украине господина Мохаммада Бехешти-Монфареда.

Читайте такжеИран предложил Украине присоединиться к транспортному коридору Персидский залив - Черное море

"Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран. Маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана", - цитирует пресс-служба Омеляна.

По его словам, запуск тестового поезда Украина-Иран может состоятся летом 2017 года.

"Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - считает министр инфраструктуры.

Он призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего государства.

Как сообщал УНИАН, 13 марта этого года Украина и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество между торговыми портами стран.

В феврале министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти-Монфаредом договорились активизировать сотрудничество по ключевым направлениям в аграрной сфере и увеличить объемы двусторонней торговли между странами.