Первый поезд по Бескидскому тоннелю запустят уже в этом году - Омелян

Строительство нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах планируется завершить в конце текущего года и запустить по нему первый тестовый поезд, сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе второго украинского инфраструктурного форума.

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"Если все будет хорошо, то первый поезд по тоннелю отправится в конце 2017 года. Я не могу точно утверждать, что это будет полноценное движение, но в конце года первый поезд должен отправиться", - сказал он

Как сообщал УНИАН, строительство нового тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз, было начато 29 октября 2013 года. Новый тоннель строится на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, который находится в аварийном состоянии.

Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия. Новый двухпутный тоннель будет иметь длину 1765 м, ширину 10,5 м, высоту 8,5 м и пролегать на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля. Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 миллиарда гривень, из которых 1,5 миллиарда гривень предусмотрены на монтажные работы.

Ранее в "Укрзализныце" прогнозировали, что строительство тоннеля будет завершено в четвертом квартале 2017 года, а поезда начнут курсировать по новому тоннелю в 2018 году.