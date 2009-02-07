Литвин встретится с автомобилистами

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пригласил представителей перевозчиков, автомобилистов на совещание в парламент.

Об этом В.ЛИТВИН сказал в эфире канала “Интер”.

Он отметил, что такое совещание может состояться в 11 часов. По его словам, на сегодня в парламенте зарегистрировано 8 законопроектов, касающихся дорожного сбора. Он считает, что при участии председателя профильного комитета парламента целесообразно было бы провести дискуссию о необходимости решения ситуации, сложившейся на сегодня в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, в Киеве и регионах проходят акции протеста против высоких ставок дорожного сбора.