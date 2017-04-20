Китайская компания выиграла миллиардный тендер по дноуглублению в порту "Южный"

Китайская компания China Harbour Engineering company Ltd. стала победителем открытого конкурса на реализацию первой очереди проекта реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта "Южный" (Одесская обл.).

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Об этом сообщается на сайте системы госзакупок Prozorro по результатам прошедшего аукциона.

Китайская компания предложила услугу за 1,065 млрд грн при ожидаемой цене 1,197 млрд грн.

В тендере также участвовали компании Private Limited Liability Company «Boskalis International BV» (Нидерланды), Jan De Nul NV (Бельгия), дочернее предприятие «Ван Оорд Украина» компании «Ван Оорд Дреджинг Энд Марин Контракторс Б.В.» (Нидерланды), Novadeal LTD (DEME Group) (Бельгия). Ближайшая к победителю компания, бельгийская Jan De Nul NV предложила цену 1,113 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, проект в порту "Южный" предусматривает дноуглубление до 16 метров водных подходов к причалам №№ 23-25 и их операционной акватории. Он реализуется согласно меморандуму, подписанному ГП «Администрация морских портов Украины» с компаниями «МВ Карго» и Cargill в августе 2015 года. Финансовыми партнерами «МВ Карго» в проекте являются Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

По информации Министерства инфраструктуры Украины, один из крупнейших мировых портовых операторов, оперирующий более 80 морскими терминалами, – госкомпания DP World (ОАЭ) может начать работу в порту «Южный» до конца текущего года.