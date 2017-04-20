Гендиректор "Борисполя" предлагает Ryanair летать в Гостомель

Крупнейший в Украине государственный международный аэропорт "Борисполь" считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не у себя на территории.

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Такое мнение высказал генеральный директор международного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин в ходе II Украинского инфраструктурного форума.

Он сообщил, что недавно была опубликована для обсуждения новая транспортная стратегия Украины, согласно которой приоритетом для аэропорта "Борисполь" является не развитие хабовой модели организации авиаперевозок, а привлечение бюджетных авиаперевозчиков, так называемых лоукост-компаний.

Однако, по его словам, одновременное привлечение бюджетных перевозчиков и развитие хаба в аэропорту ведет к "внутреннему конфликту в деятельности аэропорта".

«Это очень существенный вызов, который стоит перед нами… Поэтому нам предстоит найти решение этих проблем. Наверное, аэропорту «Борисполь» было бы легче обслуживать лоукост-перевозчиков в аэропорту Гостомеля и развивать хаб в "Борисполе", нежели пытаться совместить хабовую стратегию и стратегию привлечения лоукост-перевозчиков в одном аэропорту. Тем не менее мы прилагаем все усилия, чтобы попытаться решить эти задачи», - подчеркнул гендиректор аэропорта «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности, из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривает также и международный аэропорт "Киев"（Жуляны).

Позже глава аэропорта "Борисполь" Рябикин заявил, что «Борисполь» пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» – государственное предприятие, обеспечивающее 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

«Антонов» - международный аэропорт, расположенный в 25 км северо-западнее Киева, в 2 км от пгт. Гостомель. Аэродром используется как гражданский (авиакомпания «Авиалинии Антонова»), так и как база летных испытаний самолётов, выпускаемых и ремонтируемых АНТК им. Антонова. До начала 2000-х годов носил название Гостомель.