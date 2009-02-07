Автомобиль в Испании...

Желание пользоваться автомобилем у испанцев отбивают огромные штрафы, дорогое горючее, повсеместная установка парковочных автоматов, налоги, обязательная страховка, высокие цены за ремонт - не говоря о мировом кризисе, сообщает Немецкая волна.

Тот, кому доведется побывать в Мадриде, особенно в тех районах, где живет народ попроще, непременно удивится количеством припаркованных здесь автомобилей. Ими заставлены все дворы, улицы и переулки - как мостовые, так и тротуары. Если приглядеться, то несложно определить, что большинством этих машин уже давно никто не пользуется - как правило, они покрыты толстым слоем пыли.

Это дают о себе знать экономический кризис и безработица. Но не только они. Желание пользоваться личным автомобилем отбивают обернувшиеся огромными штрафами правительственные меры пресечения правонарушений на дорогах, дороговизна горючего, повсеместная установка парковочных автоматов, налоги, обязательная страховка и непомерно высокие цены за ремонт.

Председатель Мадридского общества автолюбителей Антонио Мартинес Феррер предупреждает: "Если цены на горючее, а с ними и другие траты автомобилистов будут расти, нам вскоре вообще придется забыть об автомобиле. Кстати, только в прошлом году объемы продаж машин сократились более чем на четверть".

Цены на сами машины в Испании никогда не были низкими. Меньше 10 тысяч евро стоит разве что румынская Dacia. Самые ходовые малолитражки Seat, Pegeot, Renault, Ford и Opel обойдутся в 15-20 тысяч. Ну а за машину "покруче", например Volkswagen Golf, придется выложить не менее 25 тысяч. О Mercedes, BMW, Audi лучше не говорить: здесь все начинается с 30 тысяч евро.

Зарплата за ценами не поспевает

Средняя зарплата в Испании - одна из самых низких в Западной Европе: от силы полторы тысячи евро в месяц, причем две трети уходит на оплату квартиры и коммунальных услуг. Заправка 60-литрового бака обходится в 55 евро - это сейчас, а минувшей осенью цены доходили до 80.

Владельцу малолитражки замена износившихся колес обойдется в 600 евро, приводных ремней на двигателе - в 700, тормозных колодок - в сотню. Что же касается ремонта, то выправить любую вмятину стоит сотни, а если речь идет о дорогой марке машины, то и тысячи евро. На обязательную годовую страховку уходит 250 евро. Городской налог - от 150 евро.

Автомобилисты устали от "террора"

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Полиция не дремлетШтрафы - за превышение скорости, выпитую кружку пива, парковку в запрещенном месте или неправильный обгон - могут намного превысить тысячу евро, в зависимости от настроения штрафующего вас инспектора.

Поскольку несколько лет назад все эти сборы показались мадридскому градоначальнику недостаточными, он решил "порадовать" автомобилистов новшеством - повсеместно расставил парковочные автоматы. За каждые полчаса стоянки - один евро. Не заплатил - гони штраф, сумма которого может достигать 90 евро. В итоге горожане, изнуренные автомобильными тратами, постепенно пересаживаются на метро, трамвай и автобус...