"Укрзализныця" планирует за 5 лет обновить поезда на 86 миллиардов гривень

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" намерена инвестировать 86 млрд грн в обновление подвижного состава в течение 5 лет, что на 20% меньше, чем было предусмотрено ранее.

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Как сообщил член правления "Укрзализныци" Иренеуш Василевский, такие показатели заложены в стратегии обновления подвижного состава компании до 2021 года, которая была утверждена правлением еще в ноябре прошлого года.

"Этой программой предусмотрено, что за 5 лет "Укрзализныця" инвестирует в подвижной состав 86 млрд гривень", - сообщил Василевский в ходе Второго украинского инфраструктурного форума в Киеве.

Он отметил, что в связи с тем, что инициированное "Укрзализныцей" повышение грузовых тарифов на 25% с февраля этого года так и не состоялось, возникла необходимость откорректировать некоторые показатели данной программы.

По словам Василевского, компания планирует в течение 5 лет закупить 262 новых локомотива, 440 пассажирских вагонов, 35 тыс. грузовых вагонов и 46 единиц моторвагонного подвижного состава.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2016 года глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун отмечал, что компания планирует до 2021 года закупить и модернизировать около 100 тыс. единиц подвижного состава за 108 млрд грн.