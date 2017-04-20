"Украэрорух": с началом АТО транзитный потенциал Украины стремится к нулю

Доходы от транзитных авиационных потоков в Украине с начала боевых действий на Донбассе и оккупации Крыма снизились с 83% до 20%, сообщил в ходе ІІ Украинского инфраструктурного форума директор государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Дмитрий Бабейчук.

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«С началом АТО транзитный потенциал стремится к нулю. Если раньше транзитные потоки составляли 83% наших доходов, то сейчас они не более 20%», - сказал он.

При этом Бабейчук отметил, что положительной тенденцией является развитие национальных авиаперевозчиков.

«На сегодняшний день авиакомпания "МАУ" составляет 40% наших доходов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Украэрорух" по итогам 2016 года сократил количество обслуженных полетов на 8,8% - до 214 тыс.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав "Украэроруха" входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), Служба аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания "Украэрорух", Учебно-сертификационный центр "Украэроруха" и 7 региональных структурных подразделений.