"Укрзализныця" ожидает 7 миллиардов от повышения грузовых тарифов

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» надеется достичь компромисса с представителями бизнеса и регуляторными органами в вопросе повышения тарифов на грузовые ж/д перевозки, и в случае их повышения на 22-25% с июня текущего года ожидает получить дополнительно 7 млрд грн.

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Об этом сообщил журналистам член правления "Укрзализныци" Иренеуш Василевский в ходе II Украинского инфраструктурного форума в Киеве.

«Нам надо, чтобы утвердили финплан. Мы получили задание снова откорректировать наш финплан, и на следующей неделе на заседании правления будет рассмотрен новый финплан, где заложено повышение тарифов с 1 июня. Конечно, мы хотим, чтобы это повышение было в границах 22-25%... Мы ожидаем (получить – УНИАН) около 7 млрд грн, если с 1 июня (состоится повышение грузовых тарифов – УНИАН), и за счет этого будем еще корректировать наши инвестиционные планы», - сообщил Василевский.

Он также подчеркнул, что «Укрзализныця» намерена направить все средства от повышения тарифов на обновление подвижного состава, о чем неоднократно информировала участников железнодорожного рынка.

«Мне кажется, что не все (представители бизнеса – УНИАН) против повышения. Все деньги от повышения тарифов пойдут на обновление подвижного состава, мы уже пару месяцев это говорим, но, к сожалению, нет одобрения, но мы рассчитываем на это», - добавил он.

Василевский сообщил, что только в текущем году расходы «Укрзализныци» на обновление и модернизацию подвижного состава составят более 12,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля первый заместитель министра инфраструктуры, глава наблюдательного совета «Укрзализныци» Евгений Кравцов сообщил о том, что пересмотр действующих тарифов на грузовые перевозки ж/д транспортом в сторону увеличения может состояться не ранее июня-июля текущего года после того, как будет достигнут компромисс в этом вопросе с бизнесом и заинтересованными ведомствами.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не единожды подчеркивал, что о повышении грузовых ж/д тарифов целесообразно говорить лишь тогда, когда «Укрзализныця» станет прозрачной и открытой структурой и будет направлять средства от повышения тарифов на модернизацию и обновление подвижного состава.

«Укрзализныця» планирует повысить тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году на 25%. В то же время, участники рынка выступают против повышения тарифов и предлагают правительству создать независимый орган, который занимался бы политикой тарифообразования на транспорте.

Для поиска компромисса по формированию ж/д тарифов Государственная регуляторная служба в начале февраля инициировала создание специальной рабочей группы с участием представителей бизнеса.