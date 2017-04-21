Министр инфраструктуры об идеи отправить Ryanair в Гостомель: "Это будет большой ошибкой"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что на данном этапе альтернативы аэропорту «Борисполь» для полетов лоукостера Ryanair нет.

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Об этом глава Мининфраструктуры сказал в интервью LIGA.net, отвечая на вопрос рассматриваются ли альтернативные аэропорты для полетов крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы.

"Я считаю, что если мы это допустим, это будет большой ошибкой. В перспективе, если «Борисполь» станет реальным, а не потенциальным хабовым аэропортом, Ryanair действительно может пойти в тот же Житомир, Гостомель или еще куда-то. Но на нынешнем этапе это неправильно. У нас летает всего 4% населения. Пассажиропоток «Борисполя» - 8-8,5 млн человек в год. Это очень мало", - отметил Омелян.

Как сообщал УНИАН, накануне глава международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин озвучил мнение, что бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (международный аэропорт "Антонов", - ред.), а не "Борисполь".

15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности, из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривает также и международный аэропорт "Киев"（Жуляны).

Позже глава аэропорта "Борисполь" Рябикин заявил, что «Борисполь» пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» – государственное предприятие, обеспечивающее 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

«Антонов» - международный аэропорт, расположенный в 25 км северо-западнее Киева, в 2 км от пгт. Гостомель. Аэродром используется как гражданский (авиакомпания «Авиалинии Антонова»), так и как база летных испытаний самолётов, выпускаемых и ремонтируемых АНТК им. Антонова. До начала 2000-х годов носил название Гостомель.