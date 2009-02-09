АвтоВАЗ запустил главный конвейер

Конвейер ОАО "АвтоВАЗ", остановленный 5 февраля из-за проблем с поставщиками, в понедельник возобновил работу, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы российского автогиганта.

"Конвейер заработал в обычном режиме. Смена началась в 7.00 по местному времени (6.00 мск). Переговоры с поставщиками комплектующих завершены", - сказал собеседник агентства.

На АвтоВАЗе со 2 февраля введена четырехдневная рабочая неделя в две смены с продолжительностью рабочих смен шесть часов.

Как ранее говорил президент АвтоВАЗа Борис Алешин, конвейер встал из-за проблем с поставщиками. Он пояснил, что некоторых не устраивает введение новой схемы оплаты. Дело в том, что до 70% закупок с февраля АвтоВАЗ оплачивает своими векселями и векселями работающих с ним банков, а на деньги приходится лишь 30% расчетов.