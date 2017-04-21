Омелян и Балчун нашли новый повод для спора: реально или невозможно запустить поезд в Иран

Решение о разработке маршрута и запуске тестового поезда из Украины в Иран является двусторонним и принятым по предложению иранской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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Планируется, что отправной точкой тестового поезда будет морской торговый порт "Черноморск" (Украина), конечной - порт Anzali (север Ирана, побережье Каспийского моря). Маршрут поезда пройдет по территории Грузии и Азербайджана (через г. Баку).

Также в Мининфраструктуры ответили председателю правления «Укрзализныци» Войцеху Балчуну, который заявил, что анонсирование поезда в Иран свидетельствует прежде всего о некомпетентности министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

«Поезд, который уже назвали "невозможным", является абсолютно реальным, а его маршрут - целостным и удобным. То, что для одних невозможно, для других - вполне достижимо, а для страны - перспективно и экономически целесообразно», - говорится в сообщении.

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«Министерство инфраструктуры обращает внимание на то, что ограниченность во владении информацией отдельных представителей руководства УЗ не может быть основанием для того, чтобы ставить под сомнение результаты двусторонних украинско-иранских договоренностей на высоком уровне», – добавили в пресс-службе.

Ранее глава «Укрзализныци» Вайцех Балчун заявил, что анонсирование главой Мининфраструктуры поезда в «никуда» свидетельствует прежде всего о некомпетентности чиновника. «Заявлениями об отставке руководства ПАО «Укрзализныця» министр инфраструктуры прикрывает собственную некомпетентность и непрофессионализм. Очередной пример – анонс тестового поезда в «никуда», - отметил Балчун.

По словам транспортного эксперта Александра Кавы, тестовый поезд в Иран, анонсированный Мининфраструктуры, сможет доехать только до азербайджано-иранской границы – дальше нет дороги, сообщает пресс-служба ведомства.

«Этот поезд может дойти только до азербайджано-иранской границы в городе Астара. Железнодорожные перевозки возможны из Батуми только в Астару. До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт – 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3-4 года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти территорией Ирана», – сообщил Кава.

Как сообщал УНИАН, Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда между странами с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции. По словам министра инфраструктуры Омеляна, запуск тестового поезда может состояться летом 2017 года.