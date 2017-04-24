В Киеве в связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта на Южном мосту

10:33, 24 апреля 2017
Транспорт/Связь
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Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Иллюстрация REUTERS

Сегодня с 12.00 до 16.00 В Киеве в связи с ремонтом движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет ограничено в двух полосах. 

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

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Теги: #Киев#ремонт#Южный мост