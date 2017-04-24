УЗ приветствует разрешение АМКУ на покупку вагонокомплектов, произведенных в Китае на деньги российских бизнесменов

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» приветствует разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на закупку вагонного литья, произведенного в Китае в 2012-2013 годах за средства российских бизнесменов.

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Об этом сообщил УНИАН член правления «Укрзализныци» Иренеуш Василевский в кулуарах II Украинского инфраструктурного форума.

«Да, это правда, Антимонопольный комитет рассматривал жалобы украинских производителей литья и отклонил их. Тендер разблокирован», - отметил Василевский.

Член правления «Укрзализныцы» добавил, что решение Антимонопольного комитета не противоречит украинскому законодательству и является весьма выгодным для железной дороги.

Вместе с тем, Василевский не уточнил, кто понесет уголовную ответственность в случае возникновения техногенных аварий из-за вагонокомлектов, произведенных в Китае в 2012-2013 годах.

По словам Василевского, «Укрзализныця» не собирается отменять тендер, поэтому в настоящее время тендерная комиссия рассматривает поступившие предложения от участников.

Согласно данным Prozorro, заявки на участие в торгах подали две компании – киевская компания «Центр промышленного субконтрактинга», предлагающая литье производства китайской «Ружоуская компания «Тианруй» и компания «Интерресурсы», которая также не имеет собственной производственной базы.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля «Укрзализныця» объявила два тендера на закупку 960 вагонокомплектов при установленной максимально допустимой цене в 96 тыс. грн за один комплект. Кроме того, филиал «Укрзализныци» «Центр обеспечения производства» в феврале объявил еще два тендера на закупку более 2 тысяч вагонокомплектов на тех же ценовых условиях.

Отечественные производители – «Кременчугский сталелитейный завод» и «Азовмаш», возможности производства которых полностью покрывают потребности государственного монополиста, – отказались участвовать в тендерах из-за установленной на экономически необоснованном уровне максимально допустимой цены.

В середине апреля Антимонопольный комитет по иску двух малоизвестных компаний разрешил «Укрзализныце» закупать вагонокомплекты, произведенные в Китае в 2012-2013 годах на деньги российских оружейных баронов.

АМКУ принял решение вопреки требованиям премьер-министра Владимира Гройсмана, который неоднократно призывал руководство «Укрзализныцы» запустить масштабную программу вагоностроения, сделав ставку на отечественных производителей вагонов.

Закон «О железнодорожном транспорте» требует, чтобы вся поставляемая на железную дорогу продукция была сертифицированной и соответствовала нормам безопасности. Кроме того, Украина ввела новый ГОСТ на литье (32400), и все литье, произведенное с декабря 2016 года в Украине для нужд «Укрзализныци» должно строго соответствовать этому ГОСТу.

В конце марта 2017 года Генпрокурор Юрий Луценко и глава МВД Арсен Аваков обвинили руководство Антимонопольного комитета в содействии монопольному положению дистрибуционной компании «Тедис Украина», учредителями которой, по мнению следствия, являются оружейные бароны из России.