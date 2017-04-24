Импорт легковых авто в Украину вырос в 1,5 раза

Импорт легковых автомобилей в Украину в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года вырос в 1,5 раза - до 8,5 тыс. единиц, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

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Согласно сообщению, общая сумма импортированных в страну автомобилей за указанный период составила 113,8 млн долл.

«По сравнению с прошлогодним февралем количественно импорт легковых авто вырос в полтора раза. При этом средняя таможенная стоимость импортируемого автомобиля снизилась на 2,4 тыс. долл. и составила 13,4 тыс. долл.», - отмечается в сообщении.

По данным ассоциации, импорт коммерческих автомобилей увеличился на 26% до 3270 шт., а их стоимость была оценена таможней в 55,8 млн долл.

«Здесь, в отличие от ситуации с легковыми автомобилями, средняя таможенная стоимость одного автомобиля увеличилась с 12 тыс. долл. до 17 тыс. долл.», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в январе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем января 2016 года на 85% - до 6701 авто.