В Одессе строят первые капитальные велодорожки (фото)

В Одессе на участке Ольгиевской улицы от ул. Софиевской до ул. Пастера, строят первые капитальные велодорожки. Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета сообщает "Думская".

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Велосипедные дорожки длиной 300 метров каждая появятся на обеих сторонах улицы.

«Работы ведутся в соответствии с утвержденной перспективной (ориентировочной) схемы организации сети велосипедных маршрутов на территории города Одессы. Данный участок относится к маршруту № 1 «Кольцевому», который проходит через центральную часть города: ул. Маразлиевскую — ул. Троицкую — ул. Новосельского — ул. Дворянскую — ул. Пастера — ул. Ольгиевскую — бул. Жванецкого — бул. Приморский — ул. Пушкинскую — ул. Греческую — ул. Канатную — ул. Нахимова — ул. Маразлиевскую», — сообщает издание.

Также осуществляется капремонт улицы. На этом участке обустроят тротуар и заезды из плитки, поменяют бордюры и поребрики. Для маломобильных групп населения предусмотрено устройство тактильной тротуарной плитки и пандусов.

Кроме того, планируют обустройство остановочного комплекса с установкой антипарковочных столбиков, озеленение и проведение работ по организации дорожного движения.

Издание отмечает, что первый этап "велосипедизации" Ольгиевской будет стоить 10 миллионов гривень. Закончат ремонт здесь до конца мая. После этого капитальный ремонт с обустройством велосипедных дорожек начнут на участке от Пастера до Княжеской.